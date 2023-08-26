На Запорожье незаконно расквартировали 1500 бурятов-военных - Генштаб

Детали

Отмечается, что российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит.

Цитата

«В населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие до 1500 военнослужащих российских оккупационных войск бурятской национальности, которые незаконно расквартированы в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы», — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по врагу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Запорожье оккупанты готовят "выборы" в смешанном формате – Генштаб