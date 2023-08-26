На Херсонщине один человек ранен из-за обстрелов россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. На Херсонщине из-за российских обстрелов 1 человек получил ранения за минувшие сутки. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По его данным, за минувшие сутки россияне совершили 74 обстрела, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", беспилотников и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.
Отмечается, российские военные попали в:
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- жилые кварталы населенных пунктов области;
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- объект критической инфраструктуры и здание учебного заведения,
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- территорию птицефабрики в Херсонском районе;
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- здание магазина и территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе;
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- предприятие и здание спортзала в Херсоне.
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Напомним, 24 августа российские войска обстреляли Херсонскую область 81 раз. Известно об одном погибшем и трех раненых, среди которых - ребенок.