На Херсонщине один человек ранен из-за обстрелов россиян

Детали

По его данным, за минувшие сутки россияне совершили 74 обстрела, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", беспилотников и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

Отмечается, российские военные попали в:



жилые кварталы населенных пунктов области;



объект критической инфраструктуры и здание учебного заведения,



территорию птицефабрики в Херсонском районе;



здание магазина и территорию фермерского хозяйства в Бериславском районе;



предприятие и здание спортзала в Херсоне.



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Напомним, 24 августа российские войска обстреляли Херсонскую область 81 раз. Известно об одном погибшем и трех раненых, среди которых - ребенок.