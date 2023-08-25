По Херсону росіяни випустили 16 снарядів, область атакували 81 раз, є жертва - ОВА

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"За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 501 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав Прокудін у Telegram.

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За даними голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю комбінату у Херсоні; адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазину у Херсонському районі; територію елеватора та складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі.

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