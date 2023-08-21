Херсонська ОВА показала мобільні укриття, що встановлюються на лінії вогню в області

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Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА встановив шість мобільних укриттів у населених пунктах регіону, які знаходяться на лінії вогню.

Їх закупили коштом обласного бюджету, і всього було укладено договори на виготовлення та встановлення двадцяти. Останні шість укриттів облаштували у Бургунці, Золотій Балці, Новокаїрах, Зміївці, Гаврилівці та Львовому.

Ці села розташовані вздовж Дніпра, і тому російська армія постійно обстрілює їх, знищуючи домівки людей та іншу цивільну інфраструктуру. Тепер місцеві жителі можуть сховатися у мобільних укриттях, встановлених у найбільш людних місцях.

Зазначається, що робота з облаштування захисних споруд на Херсонщині триває.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що на території Херсона та Херсонської області триває процес розгортання нових мобільних укриттів. За останніми даними, на території області вже функціонує понад 120 таких укриттів.

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