На Херсонщині встановлюють нові укриття: в області з'явилось близько 120 захисних споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На території Херсона та Херсонської області триває процес розгортання нових мобільних укриттів. За останніми даними, на території області вже функціонує понад 120 таких укриттів. Про це повідомив під час брифінгу речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, передає УНН.
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"Встановлені близько 90 мобільних укриттів в самому Херсоні. По області встановлено близько 120. Також продовжується ремонт укриттів, але зараз усі сили направлені на наслідки ліквідування підриву ГЕС”, - повідомив речник Херсонської ОВА.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські війська сьогодні, 15 червня, обстріляли селище Зеленівка Херсонської області, є загибла і поранена жінки.