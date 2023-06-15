На Херсонщине устанавливают новые укрытия: в области появилось около 120 защитных сооружений

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"Установлены около 90 мобильных укрытий в самом Херсоне. По области установлено около 120. Также продолжается ремонт укрытий, но сейчас все силы направлены на последствия ликвидации подрыва ГЭС”, - сообщил спикер Херсонской ОГА.

Напомним

Как ранее сообщал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, российские войска сегодня, 15 июня, обстреляли поселок Зеленовка Херсонской области, есть погибшая и раненная женщины.