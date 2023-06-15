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На Херсонщине устанавливают новые укрытия: в области появилось около 120 защитных сооружений

Киев • УНН

 • 795078 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. На территории Херсона и Херсонской области продолжается процесс развертывания новых мобильных укрытий. По последним данным, на территории области уже функционирует более 120 таких укрытий. Об этом сообщил во время брифинга спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, передает УНН.

На Херсонщине устанавливают новые укрытия: в области появилось около 120 защитных сооружений

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Цитата

"Установлены около 90 мобильных укрытий в самом Херсоне. По области установлено около 120. Также продолжается ремонт укрытий, но сейчас все силы направлены на последствия ликвидации подрыва ГЭС”, - сообщил спикер Херсонской ОГА.

Напомним

Как ранее сообщал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, российские войска сегодня, 15 июня, обстреляли поселок Зеленовка Херсонской области, есть погибшая и раненная женщины.

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