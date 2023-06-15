росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Російські війська сьогодні обстріляли селище Зеленівка Херсонської області, є загибла і поранена жінки, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у четвер, пише УНН.
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"росіяни обстріляли Зеленівку, - постраждали мирні люди. На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна - отримала поранення", - написав Прокудін у Telegram.
Деталі
Офіс Генпрокурора своєю чергою повідомив, що, за даними слідства, 15 червня близько 10:30 російські військові обстріляли селище у Херсонському районі, не називаючи назви. При цьому також повідомили, що внаслідок цього травми, несумісні із життям, отримала місцева жителька, і поранено ще одну жінку. Поранену, як вказано, госпіталізовано.
За попередніми даними прокуратури, російські військові здійснили мінометний обстріл мирного населення. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, господарських споруд.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Російські війська 15 червня вранці вдарили двома ракетами Х-59 з авіації по Херсону.