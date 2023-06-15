россияне обстреляли Зеленовку в Херсонской области, есть жертва

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"россияне обстреляли Зеленовку, - пострадали мирные люди. К сожалению, из-за вражеского удара погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя - получила ранения", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

Офис Генпрокурора в свою очередь сообщил, что, по данным следствия, 15 июня около 10:30 российские военные обстреляли поселок в Херсонском районе, не называя названия. При этом также сообщили, что в результате этого травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница, и ранена еще одна женщина. Раненая, как указано, госпитализирована.

По предварительным данным прокуратуры, российские военные совершили минометный обстрел мирного населения. Зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных построек.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Российские войска 15 июня утром ударили двумя ракетами Х-59 с авиации по Херсону.