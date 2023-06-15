Херсон вранці зазнав ракетного удару: літаки рф вдарили з мінімально можливої висоти

Цитата

"Близько 6 ранку по Херсону нанесений ракетний удар. Літаки тактичної авіації, використовуючи особливості пуску з мінімально можливої висоти, спрямували 2 Х-59 по адміністративній будівлі та по одному з навчальних закладів міста. Будівлям завдано значних руйнувань, люди не постраждали", - ідеться у повідомленні ОК "Південь" у Facebook.

Доповнення

За інформацією Херсонської ОВА, 14 червня російські окупанти 40 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.