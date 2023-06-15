По Херсону росіяни випустили 11 снарядів, область обстріляли 40 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Херсонську область за минулу добу російські війська атакували 40 разів, є двох поранених людей. Про це у четвер повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 40 обстрілів, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів».
По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів", - повідомив Прокудін у Telegram.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
"Через російську агресію двоє людей дістали поранення", - вказав голова ОВА.
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Як повідомлялося, 14 червня у Херсоні через обстріли було травмовано двох волонтерів.