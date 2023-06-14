Росіяни вчергове обстріляли Херсон, травмовано двох волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Окупанти увечері обстріляли Херсон, травмовано двох волонтерів. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, розпочато розслідування, передає УНН.
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За даними слідства, 14 червня близько 18:50 російські війська обстріляли місто Херсон. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.
За попередніми даними, окупанти здійснили мінометний обстріл.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.
"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Минулої доби російські окупанти 57 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 304 снаряди. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін y Telegram, одна людина загинула.