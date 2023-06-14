Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, травмированы два волонтера

Детали

По данным следствия, 14 июня около 18:50 российские войска обстреляли город Херсон. В результате этого травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения.

По предварительным данным, оккупанты осуществили минометный обстрел.

Повреждена гражданская инфраструктура.

Проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.

"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 304 снаряда. Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, один человек погиб.