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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, травмированы два волонтера

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Оккупанты вечером обстреляли Херсон, травмированы два волонтера. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, начато расследование, передает УНН.

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, травмированы два волонтера

Детали

По данным следствия, 14 июня около 18:50 российские войска обстреляли город Херсон. В результате этого травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения.

По предварительным данным, оккупанты осуществили минометный обстрел.

Повреждена гражданская инфраструктура.

Проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.

"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 304 снаряда. Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, один человек погиб.

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