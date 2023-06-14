Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, травмированы два волонтера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Оккупанты вечером обстреляли Херсон, травмированы два волонтера. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, начато расследование, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 14 июня около 18:50 российские войска обстреляли город Херсон. В результате этого травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения.
По предварительным данным, оккупанты осуществили минометный обстрел.
Повреждена гражданская инфраструктура.
Проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.
"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним
За прошедшие сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 304 снаряда. Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, один человек погиб.