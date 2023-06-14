Херсонщина: ворог 57 разів обстріляв область, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Минулої доби російські окупанти 57 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 304 снаряди. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін y Telegram, одна людина загинула, передає УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 304 снаряди з мінометів, артилерії, ПТРК та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 17 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі та церкви смт Білозерка.
Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - зазначив Прокудін.
Доповнення
В небі над Дніпропетровщиною вночі було збито три ворожі "шахеди".
Крім того, ворог вночі спрямував на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі. Внаслідок ракетної атаки три людини загинули, ще десять отримали поранення.