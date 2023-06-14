В небі над Дніпропетровщиною було збито три ворожі "шахеди" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В небі над Дніпропетровщиною вночі було збито три ворожі "шахеди". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Вночі ворог спрямував на нашу область БПЛА. Але оборонці з ПвК "Схід" завадили його планам. Всі три "Шахеди" збили в небі над регіоном.
Атакував агресор і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь. Минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу", - написав Лисак.
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Ворог вночі спрямував на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі. Внаслідок ракетної атаки три людини загинули, ще десять отримали поранення.