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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В небе над Днепропетровщиной были сбиты три вражеских "шахеда" - ОВА

Киев • УНН

 • 625879 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В небе над Днепропетровской областью ночью были сбиты три вражеские "шахеда". Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В небе над Днепропетровщиной были сбиты три вражеских "шахеда" - ОВА

Цитата

"Ночью враг направил на нашу область БПЛА. Но защитники из ПвК "Восток" помешали его планам. Все три "Шахеда" сбили в небе над регионом.

Атаковал агрессор и тяжелой артиллерией. Под удар попал Никополь. Прошло без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрела", - написал Лысак.

Дополнение

Враг ночью направил на Одессу 4 "Калибра" с корабля в Черном море. В результате ракетной атаки три человека погибли, еще десять получили ранения.

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