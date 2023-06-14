В небе над Днепропетровщиной были сбиты три вражеских "шахеда" - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В небе над Днепропетровской областью ночью были сбиты три вражеские "шахеда". Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью враг направил на нашу область БПЛА. Но защитники из ПвК "Восток" помешали его планам. Все три "Шахеда" сбили в небе над регионом.
Атаковал агрессор и тяжелой артиллерией. Под удар попал Никополь. Прошло без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрела", - написал Лысак.
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Враг ночью направил на Одессу 4 "Калибра" с корабля в Черном море. В результате ракетной атаки три человека погибли, еще десять получили ранения.