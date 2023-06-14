Херсонщина: враг 57 раз обстрелял область, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 304 снаряда. Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, один человек погиб, передает УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 304 снаряда из минометов, артиллерии, ПТРК и БПЛА.
По городу Херсон враг выпустил 17 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административные здания и церкви пгт Белозерка.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения", - отметил Прокудин.
Дополнение
В небе над Днепропетровщиной ночью были сбиты три вражеских "шахеда".
Кроме того, враг ночью направил на Одессу 4 "Калибра" с корабля в Черном море. В результате ракетной атаки три человека погибли, еще десять получили ранения.