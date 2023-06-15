По Херсону россияне выпустили 11 снарядов, область обстреляли 40 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Херсонскую область за минувшие сутки российские войска атаковали 40 раз, есть два раненых человека. Об этом в четверг сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил 40 обстрелов, выпустив 192 снаряда из минометов, артиллерии, «Градов».
По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов", - сообщил Прокудин в Telegram.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Из-за российской агрессии два человека получили ранения", - указал глава ОВА.
Напомним
Как сообщалось, 14 июня в Херсоне из-за обстрелов были травмированы два волонтера.