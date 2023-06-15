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По Херсону россияне выпустили 11 снарядов, область обстреляли 40 раз

Киев • УНН

 • 634728 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Херсонскую область за минувшие сутки российские войска атаковали 40 раз, есть два раненых человека. Об этом в четверг сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

По Херсону россияне выпустили 11 снарядов, область обстреляли 40 раз

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил 40 обстрелов, выпустив 192 снаряда из минометов, артиллерии, «Градов».
По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии два человека получили ранения", - указал глава ОВА.

Напомним

Как сообщалось, 14 июня в Херсоне из-за обстрелов были травмированы два волонтера.

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