Херсон утром подвергся ракетному удару: самолеты рф ударили с минимально возможной высоты

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"Около 6 утра по Херсону нанесен ракетный удар. Самолеты тактической авиации, используя особенности пуска с минимально возможной высоты, направили 2 Х-59 по административному зданию и по одному из учебных заведений города. Зданиям нанесены значительные разрушения, люди не пострадали", - говорится в сообщении ОК "Юг" в Facebook.

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По информации Херсонской ОВА, 14 июня российские оккупанты 40 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.