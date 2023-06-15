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Херсон утром подвергся ракетному удару: самолеты рф ударили с минимально возможной высоты

Киев • УНН

 • 1411546 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские войска сегодня утром ударили двумя ракетами Х-59 с авиации по Херсону. Об этом в четверг сообщили в оперативном командовании "Юг" ВСУ, пишет УНН.

Херсон утром подвергся ракетному удару: самолеты рф ударили с минимально возможной высоты

Цитата

"Около 6 утра по Херсону нанесен ракетный удар. Самолеты тактической авиации, используя особенности пуска с минимально возможной высоты, направили 2 Х-59 по административному зданию и по одному из учебных заведений города. Зданиям нанесены значительные разрушения, люди не пострадали", - говорится в сообщении ОК "Юг" в Facebook.

Дополнение

По информации Херсонской ОВА, 14 июня российские оккупанты 40 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

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