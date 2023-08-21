По Херсону росіяни випустили 47 снарядів, область атакували 78 разів, є загиблі - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російські війська минулої доби 78 разів обстріляли Херсонську область, відомо про двох загиблих та трьох поранених людей, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення", - повідомив Прокудін у Telegram.
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російські військові, за даними голови ОВА, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні.
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