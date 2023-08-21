По Херсону россияне выпустили 47 снарядов, область атаковали 78 раз, есть погибшие - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших и трех раненых людях, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Цитата
"За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 47 снарядов. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения", - сообщил Прокудин в Telegram.
Детали
российские военные, по данным главы ОВА, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не надо создавать лишних сенсаций: Гуменюк о ситуации на левом берегу Херсонской области