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По Херсону россияне выпустили 47 снарядов, область атаковали 78 раз, есть погибшие - ОВА

Киев • УНН

 • 648760 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 78 раз обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших и трех раненых людях, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 377 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 47 снарядов. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения", - сообщил Прокудин в Telegram.

Детали

российские военные, по данным главы ОВА, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне.

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