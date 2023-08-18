Не треба створювати зайвих сенсацій: Гуменюк про ситуацію на лівому березі Херсонщини

Цитата

На запитання, чи можна говорити, що Сили оборони закріпилися на тимчасово окупованому боці Херсонської області, Гуменюк відповіла: «Ми б дуже хотіли, щоб ми могли там закріпитися, але ця робота не така легка, як її проголошення, тому потрібно дійсно дочекатися моменту, коли ми зачистимо контрбатарейно територію, яка буде безпечною для тих підрозділів, які б могли висадитися там і закріпитися».

Вона наголосила, що це потрібно усвідомити всім, хто намагається створити з цього сенсацію.

«Проголошення однієї такої заяви обертається дуже потужними обстрілами, у тому числі потерпає мирне населення лівобережжя, тому що наляканий тим, що можуть там просуватися Сили оборони,.. ворог посилює обстріл мирного населення», - сказала Гуменюк.

Вона зауважила, що тому саме опікуючись місцевим населенням лівобережжя Сили оборони працюють за іншим планом, і не треба створювати зайвих сенсацій.

«Працюємо контрбатарейно», - додала Гуменюк.

Доповнення

Гуменюк раніше пояснювала, що вихід на лівий берег Дніпра у Херсонській області – це потрапляння під вогневе ураження російських окупантів, тому важливо витримати правильну логіку операції.

14 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

17 серпня Маляр зазначила, що на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області українські захисники виконували певні завдання, однак саме на цьому напрямку "робити акцент не варто".