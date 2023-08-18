Не надо создавать лишних сенсаций: Гуменюк о ситуации на левом берегу Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Для того, чтобы Силы обороны могли закрепиться на временно оккупированном левом берегу Херсонской области, сначала нужно зачистить контрбатарейно территорию, чтобы она была безопасной для подразделений, которые могли бы высадиться там. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга и призвала не создавать лишних сенсаций, передает корреспондент УНН.
Цитата
На вопрос, можно ли говорить, что Силы обороны закрепились на временно оккупированной стороне Херсонской области, Гуменюк ответила: «Мы бы очень хотели, чтобы мы могли там закрепиться, но эта работа не такая легкая, как ее провозглашение, поэтому нужно действительно дождаться момента, когда мы зачистим контрбатарейно территорию, которая будет безопасной для тех подразделений, которые могли бы высадиться там и закрепиться».
Она подчеркнула, что это нужно осознать всем, кто пытается создать из этого сенсацию.
«Провозглашение одного такого заявления оборачивается очень мощными обстрелами, в том числе страдает мирное население левобережья, потому что напуганный тем, что могут там продвигаться Силы обороны,.. враг усиливает обстрел мирного населения», - сказала Гуменюк.
Она заметила, что поэтому именно печась о местном населении левобережья Силы обороны работают по другому плану, и не надо создавать лишних сенсаций.
«Работаем контрбатарейно», - добавила Гуменюк.
Дополнение
Гуменюк ранее поясняла, что выход на левый берег Днепра в Херсонской области – это попадание под огневое поражение российских оккупантов, поэтому важно выдержать правильную логику операции.
14 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские военные успешно выполнили задачу на левом берегу Днепра в Херсонской области.
17 августа Маляр отметила, что на временно оккупированном левом берегу Херсонской области украинские защитники выполняли определенные задачи, однако именно на этом направлении "делать акцент не стоит".