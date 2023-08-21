Херсонская ОВА показала мобильные укрытия, устанавливаемые на линии огня в области

Детали

Департамент гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОВ установил шесть мобильных укрытий в населенных пунктах региона, которые находятся на линии огня.

Их закупили за счет областного бюджета, и всего были заключены договоры на изготовление и установку двадцати. Последние шесть укрытий обустроили в Бургунце, Золотой Балке, Новокаирах, Змиевке, Гавриловке и Львове.

Эти села расположены вдоль Днепра, и потому российская армия постоянно обстреливает их, уничтожая дома людей и другую гражданскую инфраструктуру. Теперь местные жители могут укрыться в мобильных укрытиях, установленных в самых людных местах.

Отмечается, что работа по обустройству защитных сооружений в Херсонской области продолжается.

Напомним

Ранее сообщалось, что на территории Херсона и Херсонской области идет процесс развертывания новых мобильных укрытий. По последним данным, на территории области уже функционирует более 120 таких укрытий.

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