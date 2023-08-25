По Херсону россияне выпустили 16 снарядов, область атаковали 81 раз, есть жертва - ОВА

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"За минувшие сутки противник совершил 81 обстрел, выпустив 501 снаряд из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание комбината в Херсоне; админздание и объект критической инфраструктуры, здания медицинского учреждения и магазина в Херсонском районе; территорию элеватора и складские помещения, здания учебных заведений в Бериславском районе.

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