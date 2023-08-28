Оккупанты за сутки убили одного жителя Херсонщины, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки 69 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Враг выпустил 395 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. Об этом сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по городу Херсон за прошедшие сутки враг выпустил 39 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Херсоне.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще двое - получили ранения.
Дополнение
На Херсонщине в субботу из-за российских обстрелов один человек погиб и еще четверо получили ранения.