Оккупанты за сутки убили одного жителя Херсонщины, еще двое ранены

Детали

Отмечается, что по городу Херсон за прошедшие сутки враг выпустил 39 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Херсоне.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще двое - получили ранения.

Дополнение

На Херсонщине в субботу из-за российских обстрелов один человек погиб и еще четверо получили ранения.