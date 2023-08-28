россияне обстреляли поселок Садовое на Херсонщине: погибла пожилая женщина, еще один человек ранен

Цитата

“Из-за российского обстрела села Садовое пострадали двое местных жителей. Около 10:40 россияне выпустили снаряды по жилому дому. К сожалению, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе”, — написал он в Telegram.

Также, в больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Его состояние — тяжелое, отметил Прокудин.

Дополнение

Российские оккупанты за прошедшие сутки 69 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще двое — получили ранения.