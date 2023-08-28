россияне обстреляли поселок Садовое на Херсонщине: погибла пожилая женщина, еще один человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Российские оккупанты в понедельник утром обстреляли поселок Садовое, Херсонской области, одна женщина погибла, также госпитализировали мужчину. Об этом сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“Из-за российского обстрела села Садовое пострадали двое местных жителей. Около 10:40 россияне выпустили снаряды по жилому дому. К сожалению, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе”, — написал он в Telegram.
Также, в больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Его состояние — тяжелое, отметил Прокудин.
Дополнение
Российские оккупанты за прошедшие сутки 69 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще двое — получили ранения.