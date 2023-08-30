За ніч та ранок на Сумщині нарахували 45 вибухів

Деталі

Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 45 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Шалигинська громади.



Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл (34 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватних домоволодіння.



Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).



Краснопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.



Доповнення

російські окупанти у вечір 29-го та вранці 30 серпня завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Загиблих і постраждалих немає.

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У Київській області троє людей отримали поранення внаслідок падіння уламків ворожих ракет і «шахедів» в одному з районів. Пошкоджені будинки, знищені автівки.

У Черкаській області працювала ППО, одна ворожа ракета була збита, ніхто не постраждав.

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