За ніч та ранок на Сумщині нарахували 45 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. З ночі і станом на 8:00 ранку ворог з мінометів та артилерії обстріляв три прикордонні громади Сумської області. Є пошкодження житла, передає УНН з посиланням на ОВА.
Деталі
Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 45 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Шалигинська громади.
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- Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл (34 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватних домоволодіння.
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- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
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- Краснопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
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Доповнення
російські окупанти у вечір 29-го та вранці 30 серпня завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Загиблих і постраждалих немає.
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У Київській області троє людей отримали поранення внаслідок падіння уламків ворожих ракет і «шахедів» в одному з районів. Пошкоджені будинки, знищені автівки.
У Черкаській області працювала ППО, одна ворожа ракета була збита, ніхто не постраждав.
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