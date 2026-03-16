За неделю в Киеве зарегистрировали три смерти от осложнений гриппа

В Киеве за прошедшую неделю зарегистрировали более 11,7 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", пишет УНН.

В столице за 11-ю неделю 2026 года зарегистрировали 11 738 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19 - говорится в сообщении.

В частности, на прошлой неделе заболели 6913 детей, в том числе 3913 школьников, и 4825 взрослых. Госпитализировали 243 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 142 детей.

COVID-19 заболели 10 человек, среди них есть ребенок до 17 лет. Один взрослый больной госпитализирован.

За неделю зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений гриппа.

Отмечается, что показатель заболеваемости составил 397,6, что на 27,6% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 3,4.

