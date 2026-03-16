За тиждень у Києві зареєстрували три смерті від ускладнень грипу

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У столиці захворіли понад 11 тисяч осіб та зареєстровано три смерті через ускладнення грипу. Серед госпіталізованих понад половину становлять діти.

У Києві за минулий тиждень зареєстрували понад 11,7 тисячі випадків захворювання на грип і ГРВІ. Про це повідомляє КМДА з посиланням на ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", пише УНН.

У столиці за 11-й тиждень 2026 року зареєстрували 11 738 нових випадків захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулого тижня захворіли 6913 дітей, зокрема 3913 школярів, і 4825 дорослих. Госпіталізували 243 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 142 дітей.

На COVID-19 захворіли 10 осіб, серед них є дитина до 17 років. Одного дорослого хворого госпіталізували.

За тиждень зареєстровано 3 летальних випадки від ускладнень грипу.

Зазначається, що показник захворюваності становив 397,6, що на 27,6% нижче від середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 3,4.

