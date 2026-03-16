Хто має право на державний догляд і як його оформити - у МОЗ назвали алгоритм

ukenru
Ексклюзив
15:36 • 520 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
14:52 • 3434 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
Ексклюзив
13:54 • 12481 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
13:13 • 6464 перегляди
ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал
Ексклюзив
11:08 • 13104 перегляди
Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат
16 березня, 05:44 • 24977 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 47122 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 58358 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 47989 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 53985 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
43%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
13:54 • 12481 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto12:37 • 13099 перегляди
Злочинна недбалість чи корупційна зацікавленість: чому Владислав Суворов не реагує на порушення на митниці11:53 • 16071 перегляди
Найбільші породи собак у світі10:19 • 22536 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Антоніо Таяні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеська область
Іран
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Су-34
Ракетний комплекс "Тор"

Хто має право на державний догляд і як його оформити - у МОЗ назвали алгоритм

Київ • УНН

 • 2186 перегляди

МОЗ пояснило правила отримання допомоги для осіб з обмеженням самообслуговування. Потребу встановлює спецкомісія на основі оцінки життєдіяльності.

Хто має право на державний догляд і як його оформити - у МОЗ назвали алгоритм

Українці, які втратили здатність до самостійного забезпечення своїх побутових потреб або ж мають проблеми з пересуванням, можуть отримати постійний сторонній догляд. Його надає держава на підставі рішення спеціалізованої комісії, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, пише УНН.

Деталі

Потребу в сторонній допомозі встановлює комісія, яка оцінює, чи може людина самостійно закрити свої базові потреби.

Таку підтримку надають у разі:

  • порушення здатності до самообслуговування;
    • втрати можливості самостійно пересуватись;
      • дезорієнтації;
        • труднощів зі спілкуванням;
          • відсутності контролю за власною поведінкою.

            "Йдеться не про медичну допомогу, а саме про повсякденну підтримку: допомогти встати з ліжка, пересуватися по кімнаті, зорієнтуватися у часі та просторі, одягтися, поїсти чи висловити свої потреби", – зауважили у відомстві.

            Як оформити сторонній догляд

            Під час первинного або повторного встановлення статусу інвалідності людину скеровують на оцінювання повсякденного функціонування.

            У направленні лікар зазначає мету – потребу в постійному сторонньому догляді.

            У рамках оцінювання експертна команда (ЕКОПФО) аналізує, як порушення стану здоров'я впливають на повсякденне життя людини. Зважають на фактичні можливості особи з урахуванням частоти потреби у допомозі, її обсягах та ефективності реабілітації.

            Серед таких:

            • навички самообслугововування (гігієна, прийом їжі та ліків);
              • можливість пересуватися та безпечно виходити з дому;
                • здатність орієнтуватися в часі та просторі, розпізнавати людей;
                  • якість спілкування: чи може людина зрозуміло висловити потреби;
                    • змога людини дотримуватися правил безпеки.

                      Якщо виконання дії супроводжується значним болем або ризиком для життя і здоров'я, вважається, що така дія не може виконуватися самостійно. Рішення ухвалюється на основі ступеня вираженості обмежень життєдіяльності

                      - йдеться у повідомленні.

                      Надалі команда з практикуючих лікарів різних спеціальностей ухвалює заключне рішення. За його підсумками надають витяг і рекомендації щодо індивідуальної реабілітації.

                      Сторонній догляд погоджують, якщо пацієнт має значний ступінь обмеження одного або виражений двох і більше критеріїв.

                      Постійний сторонній догляд може бути встановлений, зокрема, людям з інвалідністю ІА або ІБ групи, а також з інвалідністю ІІ групи – за умови наявності відповідних ступенів обмеження критеріїв життєдіяльності

                      - додають у МОЗ.

                      Однак якщо інвалідність вже встановлена і потрібне лише документальне підтвердження потреби в догляді, це можна зробити через лікарсько-консультативні комісії (ЛКК).

                      Ця комісія також оцінюватиме фактичні порушення функцій і залежність людини від допомоги інших осіб у повсякденному житті. За результатами сформують висновок за формою 080-4/о.

                      Відтепер за формою не потрібно визначати конкретний орган, до якого формують такий висновок. А термін його чинності відповідає строку, на який встановлено інвалідність.

                      На основі цього рішення також можуть оформити соціальні послуги. Натомість експертні комісії не визначають конкретної особи, яка має здійснювати догляд, це питання вирішують поза медичними установами.

                      Ольга Розгон

                      СуспільствоЗдоров'я
                      Кабінет Міністрів України