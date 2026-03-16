Хто має право на державний догляд і як його оформити - у МОЗ назвали алгоритм

Українці, які втратили здатність до самостійного забезпечення своїх побутових потреб або ж мають проблеми з пересуванням, можуть отримати постійний сторонній догляд. Його надає держава на підставі рішення спеціалізованої комісії, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, пише УНН.

Деталі

Потребу в сторонній допомозі встановлює комісія, яка оцінює, чи може людина самостійно закрити свої базові потреби.

Таку підтримку надають у разі:

порушення здатності до самообслуговування;

втрати можливості самостійно пересуватись;

дезорієнтації;

труднощів зі спілкуванням;

відсутності контролю за власною поведінкою.

"Йдеться не про медичну допомогу, а саме про повсякденну підтримку: допомогти встати з ліжка, пересуватися по кімнаті, зорієнтуватися у часі та просторі, одягтися, поїсти чи висловити свої потреби", – зауважили у відомстві.

Як оформити сторонній догляд

Під час первинного або повторного встановлення статусу інвалідності людину скеровують на оцінювання повсякденного функціонування.

У направленні лікар зазначає мету – потребу в постійному сторонньому догляді.

У рамках оцінювання експертна команда (ЕКОПФО) аналізує, як порушення стану здоров'я впливають на повсякденне життя людини. Зважають на фактичні можливості особи з урахуванням частоти потреби у допомозі, її обсягах та ефективності реабілітації.

Серед таких:

навички самообслугововування (гігієна, прийом їжі та ліків);

можливість пересуватися та безпечно виходити з дому;

здатність орієнтуватися в часі та просторі, розпізнавати людей;

якість спілкування: чи може людина зрозуміло висловити потреби;

змога людини дотримуватися правил безпеки.

Якщо виконання дії супроводжується значним болем або ризиком для життя і здоров'я, вважається, що така дія не може виконуватися самостійно. Рішення ухвалюється на основі ступеня вираженості обмежень життєдіяльності - йдеться у повідомленні.

Надалі команда з практикуючих лікарів різних спеціальностей ухвалює заключне рішення. За його підсумками надають витяг і рекомендації щодо індивідуальної реабілітації.

Сторонній догляд погоджують, якщо пацієнт має значний ступінь обмеження одного або виражений двох і більше критеріїв.

Постійний сторонній догляд може бути встановлений, зокрема, людям з інвалідністю ІА або ІБ групи, а також з інвалідністю ІІ групи – за умови наявності відповідних ступенів обмеження критеріїв життєдіяльності - додають у МОЗ.

Однак якщо інвалідність вже встановлена і потрібне лише документальне підтвердження потреби в догляді, це можна зробити через лікарсько-консультативні комісії (ЛКК).

Ця комісія також оцінюватиме фактичні порушення функцій і залежність людини від допомоги інших осіб у повсякденному житті. За результатами сформують висновок за формою 080-4/о.

Відтепер за формою не потрібно визначати конкретний орган, до якого формують такий висновок. А термін його чинності відповідає строку, на який встановлено інвалідність.

На основі цього рішення також можуть оформити соціальні послуги. Натомість експертні комісії не визначають конкретної особи, яка має здійснювати догляд, це питання вирішують поза медичними установами.

