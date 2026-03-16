Кто имеет право на государственный уход и как его оформить - в Минздраве назвали алгоритм

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Минздрав объяснил правила получения помощи для лиц с ограничением самообслуживания. Потребность устанавливает спецкомиссия на основе оценки жизнедеятельности.

Украинцы, утратившие способность самостоятельно обеспечивать свои бытовые потребности или имеющие проблемы с передвижением, могут получить постоянный посторонний уход. Его предоставляет государство на основании решения специализированной комиссии, сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Детали

Потребность в посторонней помощи устанавливает комиссия, которая оценивает, может ли человек самостоятельно закрыть свои базовые потребности.

Такая поддержка предоставляется в случае:

  • нарушения способности к самообслуживанию;
    • утраты возможности самостоятельно передвигаться;
      • дезориентации;
        • трудностей с общением;
          • отсутствия контроля за собственным поведением.

            "Речь идет не о медицинской помощи, а именно о повседневной поддержке: помочь встать с кровати, передвигаться по комнате, сориентироваться во времени и пространстве, одеться, поесть или выразить свои потребности", – отметили в ведомстве.

            Как оформить посторонний уход

            Во время первичного или повторного установления статуса инвалидности человека направляют на оценивание повседневного функционирования.

            В направлении врач указывает цель – потребность в постоянном постороннем уходе.

            В рамках оценивания экспертная команда (ЭКОПФО) анализирует, как нарушения состояния здоровья влияют на повседневную жизнь человека. Учитываются фактические возможности лица с учетом частоты потребности в помощи, ее объемах и эффективности реабилитации.

            Среди таких:

            • навыки самообслуживания (гигиена, прием пищи и лекарств);
              • возможность передвигаться и безопасно выходить из дома;
                • способность ориентироваться во времени и пространстве, распознавать людей;
                  • качество общения: может ли человек понятно выразить потребности;
                    • возможность человека соблюдать правила безопасности.

                      Если выполнение действия сопровождается значительной болью или риском для жизни и здоровья, считается, что такое действие не может выполняться самостоятельно. Решение принимается на основе степени выраженности ограничений жизнедеятельности

                      - говорится в сообщении.

                      В дальнейшем команда из практикующих врачей разных специальностей принимает заключительное решение. По его итогам предоставляют выписку и рекомендации по индивидуальной реабилитации.

                      Посторонний уход согласовывают, если пациент имеет значительную степень ограничения одного или выраженный двух и более критериев.

                      Постоянный посторонний уход может быть установлен, в частности, людям с инвалидностью IА или IБ группы, а также с инвалидностью II группы – при условии наличия соответствующих степеней ограничения критериев жизнедеятельности

                      - добавляют в Минздраве.

                      Однако если инвалидность уже установлена и требуется лишь документальное подтверждение потребности в уходе, это можно сделать через врачебно-консультативные комиссии (ВКК).

                      Эта комиссия также будет оценивать фактические нарушения функций и зависимость человека от помощи других лиц в повседневной жизни. По результатам сформируют заключение по форме 080-4/о.

                      Отныне по форме не нужно определять конкретный орган, к которому формируют такое заключение. А срок его действия соответствует сроку, на который установлена инвалидность.

                      На основе этого решения также могут оформить социальные услуги. Однако экспертные комиссии не определяют конкретного лица, которое должно осуществлять уход, этот вопрос решается вне медицинских учреждений.

