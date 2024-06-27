За мэра Мукачево Андрея Балогу, которого подозревают в продаже земельного участка по заниженной цене, внесли залог в 30 миллионов гривен, теперь его выпустят из-под стражи, сообщает УНН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как сообщил источник УНН, за Балогу внесли залог и теперь его должны выпустить из-под стражи.

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25 июня правоохранители задержали Мэра Мукачево Андия Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Их уличили в причастности к коррупционным схемам во время продажи земельного участка в центре города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

26 июня должностным лицам было сообщено о подозрении.

Позже высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру города Мукачево Андрею Балоге, председателю Мукачевского райсовета Михаилу Ланю и бывшему начальнику отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета, которых подозревают в деле о продаже за бесценок 3 га земли коммунальной собственности.

Мэра Мукачево и председателя райсовета взяли под стражу с возможностью залога в 30 млн гривен, а бывшего начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета - в 5 млн грн залога.