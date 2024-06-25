Затримано мера Мукачева Балогу: викрили на корупції
Київ • УНН
Мера Мукачевого та голову районної ради затримано за корупційну схему з продажу за заниженою вартістю 3-гектарної земельної ділянки в центрі міста.
Правоохоронці затримали Мера Мукачева Андія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх викрили у причетності до корупційних схем під час продажу земельної ділянки у центрі міста. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
"Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га", - йдеться у заяві СБУ.
За даними СБУ, організатор схеми – голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз "Партії регіонів".
Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар.
"Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.", -вказали в СБУ.
Крім того, як повідомляється, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.
Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).
Доповнення
Як повідомляв журналіст Віталій Глагола, затримання пов'язане з корупційною схемою продажу стадіону "Авангард".