Правоохранители задержали Мэра Мукачево Андия Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Их уличили в причастности к коррупционным схемам во время продажи земельного участка в центре города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

"Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили городского голову и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в причастности к коррупционным схемам. По материалам дела, чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га", - говорится в заявлении СБУ.

По данным СБУ, организатор схемы - председатель районного совета, является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. В прошлом дважды избирался народным депутатом, в т.ч. от запрещенной сейчас "Партии регионов".

Как свидетельствуют данные следствия, на сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является председатель районного совета.

Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка. По материалам дела, за "заниженный вывод" владельцам компании-оценщицы дали взятку.

"Вследствие таких сделок с землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн - продали за 9,6 млн грн.", -указали в СБУ.

Кроме того, как сообщается, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

Сейчас сотрудники СБУ и НАБУ задержали городского голову, председателя районного совета, экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.

Согласно совершенных преступлений должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщицы и оценщику, готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);



ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).



Дополнение

Как сообщал журналист Виталий Глагола, задержание связано с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард".