Меру Мукачево повідомили про підозру за продаж за безцінь землі комунальної власності
Київ • УНН
Мера Мукачева та голову Мукачівської районної ради запідозрили у зловживанні службовим становищем з метою продажу комунальної землі площею понад 3 га за заниженою ціною, що призвело до збитків у розмірі 74,9 млн грн.
Повідомлено про підозру міському голові та голові райради на Закарпатті у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю землі комунальної власності площею понад 3 га. Про це повідомили в САП, передає УНН.
За даними УНН, йдеться про мера Мукачева Андія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя, яких напередодні викрили у причетності до корупційних схем під час продажу земельної ділянки у центрі міста.
За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру міському голові та голові районної ради на Закарпатті, яких викрито на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га
Дії міського голови кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Голові райради інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Також детективами НАБУ повідомлено про підозру ще 4 особам:
- колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради – за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 368-4 КК України;
- двом засновникам компанії-оцінювачки – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 КК України;
- оцінювачу – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Як вже повідомлялося, у межах досудового розслідування встановлено, що міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж ділянки у центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради.
Крім того, з метою отримання "потрібної" експертної грошової оцінки ділянки власникам компанії-оцінювачки надали неправомірну вигоду. В результаті землю, ринкова вартість якої становить 84,6 млн грн, продали усього за 9,6 млн грн.
Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн.