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Меру Мукачево повідомили про підозру за продаж за безцінь землі комунальної власності

Київ • УНН

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Мера Мукачева та голову Мукачівської районної ради запідозрили у зловживанні службовим становищем з метою продажу комунальної землі площею понад 3 га за заниженою ціною, що призвело до збитків у розмірі 74,9 млн грн.

Меру Мукачево повідомили про підозру за продаж за безцінь землі комунальної власності

Повідомлено про підозру міському голові та голові райради на Закарпатті у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю землі  комунальної власності площею понад 3 га. Про це повідомили в САП, передає УНН

За даними УНН, йдеться про мера Мукачева Андія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя, яких напередодні викрили у причетності до корупційних схем під час  продажу земельної ділянки у центрі міста. 

За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру міському голові та голові районної ради на Закарпатті, яких викрито на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га

йдеться у повідомленні САП. 

Дії міського голови кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Голові райради інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також детективами НАБУ повідомлено про підозру ще 4 особам:

  • колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради – за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 368-4 КК України;
  • двом засновникам компанії-оцінювачки – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 КК України;
  • оцінювачу – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як вже повідомлялося, у межах досудового розслідування встановлено, що міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж ділянки у центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради. 

Крім того, з метою отримання "потрібної" експертної грошової оцінки ділянки власникам компанії-оцінювачки надали неправомірну вигоду. В результаті землю, ринкова вартість якої становить 84,6 млн грн, продали усього за 9,6 млн грн.

Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Мукачево
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