Сообщено о подозрении городскому голове и председателю райсовета на Закарпатье в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земли коммунальной собственности площадью более 3 га. Об этом сообщили в САП, передает УНН.

По данным УНН, речь идет о мэре Мукачево Андии Балоге и председателе Мукачевского районного совета Михаиле Ланя, которых накануне уличили в причастности к коррупционным схемам во время продажи земельного участка в центре города.

По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении городскому голове и председателю районного совета на Закарпатье, которые разоблачены на злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га - говорится в сообщении САП.

Действия городского головы квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Председателю райсовета инкриминировано ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также детективами НАБУ сообщено о подозрении еще 4 лицам:

бывшему начальнику отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета-по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УК Украины;

двум учредителям компании-оценщицы-по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 УК Украины;

оценщику-по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УК Украины.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Которые уже сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что городской голова обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже участка в центре города частному обществу, фактическим контролером которого является председатель районного совета.

Кроме того, с целью получения "нужной" экспертной денежной оценки участка владельцам компании-оценщицы предоставили неправомерную выгоду. В результате землю, рыночная стоимость которой составляет 84,6 млн грн, продали всего за 9,6 млн грн.

Убытки территориальной общине составляют 74,9 млн грн.