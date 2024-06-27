За мера Мукачева Балогу внесли заставу
Київ • УНН
За мера Мукачева Андрія Балогу, якого підозрюють у продажу земельної ділянки за заниженою ціною, внесли заставу в 30 мільйонів гривень. Тепер його повинні випустити з-під варти.
За мера Мукачева Андрія Балогу, якого підозрюють у продажі земельної ділянки за заниженою ціною, внесли заставу у 30 мільйонів гривень, тепер його випустять із-під варти, повідомляє УНН із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.
Як повідомило джерело УНН, за Балогу внесли заставу і тепер його повинні випустити з-під варти.
Доповнення
25 червня правоохоронці затримали Мера Мукачева Андія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх викрили у причетності до корупційних схем під час продажу земельної ділянки у центрі міста. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
26 червня посадовцям було повідомлено про підозру.
Пізніше вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру міста Мукачево Андрію Балозі, голові Мукачівської райради Михайлу Ланю та колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради, яких підозрюють у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності.
Мера Мукачева та голову райради вляли під варту з можливістю застави у 30 млн гривень, а колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради – у 5 млн грн застави.