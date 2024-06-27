ВАКС взяв під варту мера Мукачева та голову райради з можливістю застави у 30 млн гривень
Київ • УНН
Мер Мукачева, голова Мукачівської районної ради та колишній начальник відділу комунальної власності міської ради були взяті під варту з можливістю внесення застави у розмірі від 5 до 30 мільйонів гривень за підозрою у причетності до продажу понад 3 гектарів комунальної землі за заниженою ціною.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру міста Мукачево Андрію Балозі, голові Мукачівської райради Михайлу Ланю та колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради, яких підозрюють у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Як йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 26 червня 2024 ВАКС обрав запобіжний захід для міського голови на Закарпатті, який спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.
Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
В той же день ВАКС обрав запобіжний захід ексначальнику відділу міськради на Закарпатті. Суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення 5 млн грн застави.
А вже 27 червня САП повідомила, що ВАКС обрав запобіжний захід голові однієї з райрад на Закарпатті. Його відправили під варту з альтернативою внесення 30 млн грн застави.
У разі внесення застави на підозрюваних будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Нагадаємо
25 червня правоохоронці затримали Мера Мукачева Андія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх викрили у причетності до корупційних схем під час продажу земельної ділянки у центрі міста. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
26 червня посадовця було повідомлено про підозру.