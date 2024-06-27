ВАКС взяв під варту мера Мукачева та голову райради з можливістю застави у 30 млн гривень

Мер Мукачева, голова Мукачівської районної ради та колишній начальник відділу комунальної власності міської ради були взяті під варту з можливістю внесення застави у розмірі від 5 до 30 мільйонів гривень за підозрою у причетності до продажу понад 3 гектарів комунальної землі за заниженою ціною.