Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру города Мукачево Андрею Балоге, председателю Мукачевского райсовета Михаилу Ланю и бывшему начальнику отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета, которых подозревают в деле о продаже за бесценок 3 га земли коммунальной собственности. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 26 июня 2024 ВАКС избрал меру пресечения для городского головы на Закарпатье, который совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

Так, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

В тот же день ВАКС избрал меру пресечения экс начальнику отдела горсовета на Закарпатье. Суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения 5 млн грн залога.

А уже 27 июня САП сообщила, что ВАКС избрал меру пресечения председателю одного из райсоветов на Закарпатье. его отправили под стражу с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

В случае внесения залога на подозреваемых будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Напомним

25 июня правоохранители задержали мэра Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Их уличили в причастности к коррупционным схемам во время продажи земельного участка в центре города. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

26 июня должностному лицу было сообщено о подозрении.