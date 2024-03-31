За март на Авдеевском направлении вс рф потеряли 30 единиц техники и 1300 человек личного состава - пресс-офицер 47 ОМБР

Противник пытается давить, применяя бронетехнику, впрочем украинские защитники дают отпор российским захватчикам. Потери врага в зоне ответственности 47 ОМБР достигают 1300 оккупантов и десятки единиц техники, но ссс рф вводят новые подразделения, вооружение которых пока неизвестны, передает УНН со ссылкой на пресс-офицера 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, Анастасию Блищик в эфире "Единых новостей".

Не было ни одного дня, чтобы противник не пытался потеснить украинские позиции. Они активно применяют бронетехнику: БМП-3, БТР, танки. Однако украинские защитники пытаются сжигать всю вражескую технику еще до подъезда к зоне ответственности 47 ОМБР. За месяц потери врага в технике составили около 30 единиц техники. - сообщает Блищик.

Пресс-секретарь 47 ОМБР также отметила, что оккупанты потеряли почти 1300 оккупантов, которые были ликвидированы защитниками 47 ОМБР.

Кроме того, стало известно, что враг обновляет силы на Авдеевском направлении.

Где-то два три недели назад в ссс рф заехало новое подразделение, 37 отдельная штурмовая бригада рф, однако по нашим данным уже вывели ее из зоны ответственности 47 ОМБР, - россияне вывели свою бригаду из-за огромных потерь. Сейчас зашло новое подразделение, но пока неизвестно, что у них на вооружении. 47 ОМБР держит позиции. - говорит Блищик.

Напомним,

Прошлой ночью украинские пограничники с помощью БПЛА уничтожили 2 автомобиля и 3 вражеские позиции в Харьковской области вблизи границы с Россией.

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