МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
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За март на Авдеевском направлении вс рф потеряли 30 единиц техники и 1300 человек личного состава - пресс-офицер 47 ОМБР
В марте российские вооруженные силы понесли значительные потери - около 1300 человек личного состава и 30 единиц техники на Авдеевском направлении, сообщил пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Харьков под обстрелом российских захватчиков: в городе громкие взрывы
Российские оккупанты снова атаковали Харьков, - в городе громкие взрывы. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.
Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - Минобороны Азербайджана
Азербайджан обвиняет Армению в сосредоточении войск, бронетехники и артиллерии вблизи границы, эскалации напряженности и агрессивной риторике. Армения обвиняет Азербайджан в попытках спровоцировать новую широкомасштабную войну.
Для более 11 тыс внутренне перемещенных лиц, Буча стала вторым домом - городской голова Бучи
Буча стала вторым домом для более 11 000 внутренне перемещенных граждан, приехавших с востока и юга страны. Город активно восстанавливается. Мэр города напомнил о 509 жертвах российской оккупации со следами пыток и пулевых ранений, - сегодня в Буче вспоминают о жертвах российской агрессии.
Два года деоккупации Киевской области: президент Зеленский в Буче почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками
Президент Зеленский почтил память более 1400 украинских гражданских лиц, в том числе 37 детей, убитых российскими оккупантами во время 33-дневной оккупации Бучи в Киевской области два года назад.
Электроснабжение в Одессе восстановить почти всем абонентам
После очередной атаки российских беспилотников на объекты критической инфраструктуры в Одесской области электроснабжение было восстановлено почти ко всем абонентам, лишь 10 000 абонентов оставались отключенными из-за проведения аварийно-восстановительных работ.
Премьеры сериалов в апреле
Криминальный драматический сериал "Рипли" от Netflix, основанный на романах Патриции Хайсмит, с Эндрю Скоттом, Джонни Флинном, Дакотой Фэннинг и Элиотом Самнером в главных ролях, рассказывает о харизматичном мошеннике Томе Рипли в 1950-х и 60-х годах! И другие долгожданные премьеры сериалов в апреле смотрите в обзоре от УНН.
Папа Франциск в пасхальном обращении вспомнил Украину, и призвал к обмену заложниками
Папа Франциск призвал к прекращению войн, в том числе в Украине, и выразил надежду на всеобщий обмен всех пленных между россией и Украиной.
В минобороны рф подтвердили, что целились по энергетической инфраструктуре и объектам добычи газа в Украине
Российские военные нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и газодобывающим предприятиям Украины, используя дальнобойное высокоточное оружие и беспилотники, нарушив работу предприятий оборонной промышленности, занимающихся производством и ремонтом вооружений.
Харьковщина: россияне обстреляли Боровую из РСЗО "Ураган", есть погибшие и травмированные
Россияне обстреляли село Боровая Изюмского района Харьковской области из РСЗО "Ураган", в результате чего погиб 19-летний парень и был тяжело ранен 27-летний мужчина.