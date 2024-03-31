путин подписал указ о весеннем призыве: к лету мобилизируют 150 тысяч россиян

президент россии владимир путин подписал указ о весенней призывной кампаним. На обязательную военную службу с 1 апреля по 15 июляпризовут 150 тысяч человек. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте кремля в воскресенье, пишет УНН.

Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан российской федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 150 тыс. человек. — сказано в документе.

Детали

Согласно опубликованному указу, весенний призыв в рф анонсирован с 1 апреля по 15 июля. Отмечается, что впервые он пройдет с повышенной границей призывного возраста — до 30 лет.

Правительству, региональным властям и призывным комиссиям поручили обеспечить соответствующие мероприятия.

Отмечается, что солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек, уволят со службы.