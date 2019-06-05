За несколько дней до убийства 5-летнего мальчика в полиции провели кадровые изменения

КИЕВ. 5 июня. УНН. За несколько дней до убийства 5-летнего Кирилла полностью изменили состав блока полиции превенции ГУ Нацполиции в Киевской области, куда были включены и руководители отдела полиции в Переяславе-Хмельницком. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по расследованию убийства мальчика работниками полиции, передает корреспондент УНН.