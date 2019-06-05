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За несколько дней до убийства 5-летнего мальчика в полиции провели кадровые изменения

За несколько дней до убийства 5-летнего мальчика в полиции провели кадровые изменения

Киев  •  УНН

 • 5029 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. За несколько дней до убийства 5-летнего Кирилла полностью изменили состав блока полиции превенции ГУ Нацполиции в Киевской области, куда были включены и руководители отдела полиции в Переяславе-Хмельницком. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по расследованию убийства мальчика работниками полиции, передает корреспондент УНН.

"22 мая мной лично осуществлен выезд в управление полиции Киевскую область, проводил совещание и проводил кадровые изменения. В тот день во время совещания я изменил полностью весь руководящий состав блока полиции превенции ГУ Нацполиции в Киевской области. В этот приказ были включены руководители отдела полиции Переяслава-Хмельницкого", - отметил Князев.

По его словам, только в ГУ Нацполиции Киевской области за два года работы Князева был проведен такой кадровый приказ об изменениях, то есть полностью изменен состав полиции превенции в связи с неэффективностью выполнения обязанностей - в первую очередь реформирования и превентивной деятельности.

Таким образом, как отметил Князев, на момент трагедии 31 мая большинство руководителей полиции в Киевской области были только назначены или были исполняющими обязанности.

Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.

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Также впоследствии стало известно, что смертельно раненому Кириллу ни делали рентген в течение 6 часов.

Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.

Двух работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, подозреваемых в преступлении, арестовали.

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