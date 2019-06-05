За кілька днів до вбивства 5-річного хлопчика у поліції провели кадрові зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. За кілька днів до вбивства 5-річного Кирила повністю змінили склад блоку поліції превенції ГУ Нацполіції у Київській області, куди були включені й керівники відділу поліції у Переяславі-Хмельницькому. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час засідання комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо розслідування вбивства хлопчика працівниками поліції, передає кореспондент УНН.
"22 травня мною особисто здійснений виїзд в управління поліції Київську область, проводив нараду і проводив кадрові зміни. У той день під час наради я змінив повністю весь керівний склад блоку поліції превенції ГУ Нацполіції у Київській області. У цей наказ були включені керівники відділу поліції Переяслава-Хмельницького", - зазначив Князєв.
За його словами, тільки у ГУ Нацполіції Київської області за два роки роботи Князєва був проведений такий кадровий наказ щодо змін, тобто повністю змінений склад поліції превенції у зв’язку з неефективністю виконання обов’язків – у першу чергу реформування та превентивної діяльності.
Таким чином, як зазначив Князєв, на момент трагедії 31 травня більшість керівників поліції у Київській області були тільки призначені або були виконуючими обов’язків.
Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
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Також згодом стало відомо, що смертельно пораненому Кирилу не робили рентген протягом 6 годин.
За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.
Двох працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції, підозрюваних у злочині, заарештували.