За кілька днів до вбивства 5-річного хлопчика у поліції провели кадрові зміни

КИЇВ. 5 червня. УНН. За кілька днів до вбивства 5-річного Кирила повністю змінили склад блоку поліції превенції ГУ Нацполіції у Київській області, куди були включені й керівники відділу поліції у Переяславі-Хмельницькому. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час засідання комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо розслідування вбивства хлопчика працівниками поліції, передає кореспондент УНН.