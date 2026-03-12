$43.860.0351.040.33
За границей верифицировали 85 украинских образовательных центров в 29 странах - МОН

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Министерство образования подтвердило статус 85 школ за границей. Учителям этих заведений будут засчитывать стаж после возвращения в Украину при определенных условиях.

За границей верифицировали 85 украинских образовательных центров в 29 странах - МОН

Минобразования верифицировало 85 украинских образовательных центров в 29 странах мира, сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

Министр отметил, что украинские педагоги, которые сегодня обучают наших детей за границей, выполняют сверхважную миссию: "они держат связь поколений с домом и обеспечивают непрерывность украинского образования в разных уголках мира".

"Для государства важно, чтобы эта работа была видимой, признанной и социально защищенной. Именно поэтому команда МОН последовательно работает над верификацией украинских субботних и воскресных школ за границей, чтобы гарантировать качество обучения детей и официальное признание его результатов. На сегодня уже работает более 85 верифицированных центров в 29 странах мира", - сообщил Лисовой.

Важный шаг для поддержки педагогов за границей, по его словам, сделан в конце 2025 года: "педагогический стаж учителей из таких школ засчитывается по возвращении в Украину при наличии документированной нагрузки не менее 180 часов в год".

На НМТ-2026 начали регистрироваться уже через 55 секунд после старта - большинство через "Дія", 17% за границей06.03.26, 09:53 • 3712 просмотров

Юлия Шрамко

