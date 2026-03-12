$43.860.0351.040.33
ukenru
Ексклюзив
07:14 • 444 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 14557 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 33614 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 34884 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 30248 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 37142 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 33990 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39131 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34862 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45165 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Публікації
Ексклюзиви
За кордоном верифікували 85 українських освітніх осередків у 29 країнах - МОН

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Міністерство освіти підтвердило статус 85 шкіл за кордоном. Вчителям цих закладів зараховуватимуть стаж після повернення в Україну за певних умов.

За кордоном верифікували 85 українських освітніх осередків у 29 країнах - МОН

Міносвіти верифікувало 85 українських освітніх осередків у 29 країнах світу, повідомив міністр освіти у науки Оксен Лісовий у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Міністр зазначив, що українські освітяни, які сьогодні навчають наших дітей за кордоном, виконують надважливу місію: "вони тримають зв’язок поколінь із домом та забезпечують неперервність української освіти в різних куточках світу".

"Для держави важливо, щоб ця робота була видимою, визнаною й соціально захищеною. Саме тому команда МОН послідовно працює над верифікацією українських суботніх і недільних шкіл за кордоном, щоб гарантувати якість навчання дітей та офіційне визнання його результатів. На сьогодні вже працює понад 85 верифікованих осередків у 29 країнах світу", - повідомив Лісовий.

Важливий крок для підтримки педагогів за кордоном, з його слів, зроблено наприкінці 2025 року: "педагогічний стаж учителів із таких шкіл зараховується після повернення в Україну за наявності документованого навантаження щонайменше 180 годин на рік".

На НМТ-2026 почали реєструватися вже за 55 секунд після старту - більшість через "Дію", 17% за кордоном06.03.26, 09:53 • 3710 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоОсвіта
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України
Україна