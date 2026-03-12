За кордоном верифікували 85 українських освітніх осередків у 29 країнах - МОН

Міносвіти верифікувало 85 українських освітніх осередків у 29 країнах світу, повідомив міністр освіти у науки Оксен Лісовий у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Міністр зазначив, що українські освітяни, які сьогодні навчають наших дітей за кордоном, виконують надважливу місію: "вони тримають зв’язок поколінь із домом та забезпечують неперервність української освіти в різних куточках світу".

"Для держави важливо, щоб ця робота була видимою, визнаною й соціально захищеною. Саме тому команда МОН послідовно працює над верифікацією українських суботніх і недільних шкіл за кордоном, щоб гарантувати якість навчання дітей та офіційне визнання його результатів. На сьогодні вже працює понад 85 верифікованих осередків у 29 країнах світу", - повідомив Лісовий.

Важливий крок для підтримки педагогів за кордоном, з його слів, зроблено наприкінці 2025 року: "педагогічний стаж учителів із таких шкіл зараховується після повернення в Україну за наявності документованого навантаження щонайменше 180 годин на рік".

