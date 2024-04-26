За год войны депутаты Порошенко и ОПЗЖ приобрели квартиры и машины на миллионы - НАПК

Депутаты городских советов Львова и Харькова от фракции ЕС Петра Порошенко и представители экс-ОПЗЖ ("Восстановление Украины") массово задекларировали ценные объекты недвижимости и элитные автомобили, которые были куплены в прошлом году во время широкомасштабного вторжения россии. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Так, согласно декларации за 2023 год, опубликованной на сайте НАПК, депутат Львовского горсовета от партии Порошенко "Европейская Солидарность" Владимир Марусяк приобрел дом во Львове площадью 191м2, земельный участок на несколько сот квадратных метров и авто BMW X5 2022 года выпуска. За авто соратник Порошенко отдал 3 миллиона 473 тысячи гривен ($88 000). Официальную стоимость дома Марусяк указал на уровне 4 миллиона 388 тысяч гривен, то есть всего 580 долларов за метр. В то время как среднюю стоимость квадратного метра недвижимости во Львове профильные сайты отмечают на уровне 1230 долларов за квадратный метр.

Другой член команды Порошенко, депутат Алексей Резник, задекларировал половину дома во Львове площадью почти 270 м2, квартиру во Львове площадью 113 м2, нежилые помещения и автомобиль Lexus RX350 2023 года выпуска (оформил на жену) стоимостью 2 864 863 грн ($ 72 583).

Почти 100-метровую квартиру во Львове приобрела и депутат от Порошенко Ульяна Пак. К квартире она купила и новый автомобиль Volkswagen ID.4 CROZZ 2023 года за 1 073 000 грн.

Автомобилем обзавелся и львовский депутат от "Евросолидарности" Юрий Моравецкий. Он задекларировал элитный Mercedes-Benz EQB 250 2022 года, средняя рыночная стоимость которого составляет около $40 000. Хотя сам депутат указал другую цену – всего 697 436 грн ($17 670).

У других соратников Порошенко также новые приобретения в декларациях: машины, квартиры, дома, нежилые помещения.

Похожая ситуация и с декларациями депутатов Харьковского горсовета от экс-ОПЗЖ. В частности, среди задекларированного имущества, приобретенного в 2023 году представителями депутатской группы "Восстановление Украины", указаны земельные участки, авто и квартиры.

Так, депутат Харьковского горсовета Анастасия Губина задекларировала приобретение в 2023 году почти 36 гектаров земли под Харьковом, жилого помещения в Турции стоимостью 2 790 000 ($70 686) и корпоративные права стоимостью 1 214 9850 грн ($307 825).

Ее коллега Сергей Данило купил криптовалюты на сумму 3 871 150 грн ($98 078), а Виктор Ларченко задекларировал квартиру в Харькове площадью 445 м2, жилой дом площадью 2488 м2 и земельные участки площадью 10 и 20 гектаров.

Увеличилось имущество в войну и у депутата от бывшей ОПЗЖ Игоря Овечкина. Он показал в декларации купленную в Киеве квартиру площадью 122,8 м2 и стоимостью 8 202 361 грн ($207 812), автомобиль Mercedes Benz GLE 400 2020 года стоимостью 2 922 865 грн ($74 053).

Как сообщалось ранее, глава парламентской фракции "ЕС", нардеп Петр Порошенко за 2023 год задекларировал 1 миллиард 440 миллионов гривен дохода. Это вместе с доходами 2022 года составляет почти в 20 раз больше, чем все доходы нардепа за довоенный 2021 год. Также Порошенко за войну переместился с места во втором десятке в первую тройку самых богатых олигархов Украины.