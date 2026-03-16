За февраль на минных заграждениях ликвидировано почти 700 оккупантов - Генштаб

В феврале инженерные подразделения Сил обороны Украины уничтожили 678 российских военных и 120 единиц техники на минных заграждениях. Значительная часть поражений была обеспечена дистанционным минированием с помощью беспилотников и роботизированных систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Инженерные войска Сил поддержки Вооруженных Сил Украины и инженерные подразделения всех составляющих Сил обороны Украины в зоне ответственности группировок войск в течение февраля результативно выполняли боевые задачи по дистанционному минированию - говорится в сообщении.

За февраль на инженерных заграждениях, установленных всеми инженерными подразделениями Сил обороны Украины, уничтожено 678 оккупантов, 120 единиц вооружения и военной техники и 19 других целей.

Подразделения дистанционного минирования с применением дронов и наземных роботизированных комплексов перекрывают пути продвижения оккупантов и эффективно поражают их силы и средства.

Поражение осуществлялось в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает высокую эффективность выполнения боевых задач и минимизирует риски для личного состава.

Если раньше саперы были вынуждены вручную работать на опасных участках, то сегодня беспилотные системы позволяют выполнять задачи быстрее, точнее и значительно безопаснее. Фиксация поражения техники и личного состава противника осуществляется в режиме реального времени, а все подтвержденные цели внесены в систему ситуационной осведомленности "Delta", что обеспечивает объективность и достоверность данных - добавляют в Генштабе.

Инженерные подразделения с помощью дистанционного минирования перекрывают возможные маршруты продвижения врага, создают новые рубежи инженерных заграждений и во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины наносят противнику существенные потери в живой силе и технике.