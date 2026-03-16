За лютий на мінних загородженнях ліквідовано майже 700 окупантів - Генштаб

У лютому інженерні підрозділи Сил оборони України знищили 678 російських військових та 120 одиниць техніки на мінних загородженнях. Значну частину уражень забезпечило дистанційне мінування за допомогою безпілотників і роботизованих систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Інженерні війська Сил підтримки Збройних Сил України та інженерні підрозділи всіх складових Сил оборони України у зоні відповідальності угруповань військ протягом лютого результативно виконували бойові завдання з дистанційного мінування - йдеться у повідомленні.

За лютий на інженерних загородженнях, встановлених усіма інженерними підрозділами Сил оборони України, знищено 678 окупантів, 120 одиниць озброєння та військової техніки та 19 інших цілей.

Підрозділи дистанційного мінування із застосуванням дронів та наземних роботизованих комплексів перекривають шляхи просування окупантів і ефективно уражають їхні сили та засоби.

Ураження здійснювалось здебільшого шляхом дистанційного мінування за допомогою безпілотних літальних апаратів, що забезпечує високу ефективність виконання бойових завдань та мінімізує ризики для особового складу.

Якщо раніше сапери були змушені вручну працювати на небезпечних ділянках, то сьогодні безпілотні системи дозволяють виконувати завдання швидше, точніше та значно безпечніше. Фіксація ураження техніки та особового складу противника здійснюється в режимі реального часу, а всі підтверджені цілі внесені до системи ситуаційної обізнаності "Delta", що забезпечує об’єктивність та достовірність даних - додають у Генштабі.

Інженерні підрозділи за допомогою дистанційного мінування перекривають можливі маршрути просування ворога, створюють нові рубежі інженерних загороджень та у взаємодії з підрозділами Сил оборони України завдають противнику суттєвих втрат у живій силі та техніці.