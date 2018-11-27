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6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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По факту блокирования дорог у КПП на Закарпатье открыто производство

По факту блокирования дорог у КПП на Закарпатье открыто производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования дорог в Закарпатской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"По факту блокирования дороги в Ужгороде было открыто уголовное производство по статье 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций)", - сообщили в полиции

Кроме того, в полиции добавили, что сейчас зафиксировано полное блокирование дороги со стороны граждан в Малом Березном (КПП), частичное - Ужгород и Чоп (КПП).

Добавим, что уголовные дела по факту блокирования дорог также открыты правоохранительными органами Львовской и Волынской областей.

Напомним, львовская полиция призывает граждан, пострадавших от блокирования автодорог в регионе владельцами автомобилей на европейских номерах, обращаться с заявлениями в участки полиции.

Как сообщал УНН, 25 ноября, владельцы автомобилей на еврономерах начали перекрывать пропускные пункты на границе.

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