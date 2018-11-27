По факту блокирования дорог у КПП на Закарпатье открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования дорог в Закарпатской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
"По факту блокирования дороги в Ужгороде было открыто уголовное производство по статье 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций)", - сообщили в полиции
Кроме того, в полиции добавили, что сейчас зафиксировано полное блокирование дороги со стороны граждан в Малом Березном (КПП), частичное - Ужгород и Чоп (КПП).
Добавим, что уголовные дела по факту блокирования дорог также открыты правоохранительными органами Львовской и Волынской областей.
Напомним, львовская полиция призывает граждан, пострадавших от блокирования автодорог в регионе владельцами автомобилей на европейских номерах, обращаться с заявлениями в участки полиции.
Как сообщал УНН, 25 ноября, владельцы автомобилей на еврономерах начали перекрывать пропускные пункты на границе.