Поліція шукає постраждалих від блокування доріг "євробляхерами"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Львівська поліція закликає громадян, які постраждали від блокування автодоріг у регіоні власниками автомобілів на європейських номерах, звертатися із заявами до відділків поліції. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у Лівівській області, передає УНН.
"Працівники поліції Львівщини закликають громадян, котрі зазнали матеріальної чи моральної шкоди внаслідок обмеження руху на прикордонних переходах, розташованих у Львівській області, звертатись із відповідними заявами за місцем скоєння правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Нагадємо, за фактом блокування транспортних комунікацій у Львівській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження.